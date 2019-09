The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - SAGUNTINO Primera prueba de fuego El Alcoyano se enfrenta por primera vez a un rival llamado a estar en la zona alta - El partido será el domingo a las 19.30 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy 1485 de OM, App Cadena Ser o en esta misma web sábado, 07 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano tiene la primera prueba de fuego ante el Atl. Saguntino, un rival llamado a estar a final de temporada peleando por los puestos de play off de ascenso como el Alcoyano, así que se trata del primer test serio de la temporada, el primero de unos cuantos que le van a llegar de forma consecutiva. Para este partido el entrenador del Alcoyano, Vicente Parras sólo tendrá la baja de Pablo Carbonell, aquejado de un golpe del pasado partido ante el Recambios Colón en la planta del pie, y aunque va mejor, el domingo no podrá jugar, su lugar lo ocupará el capitán Antonio Navarro. El resto de la plantilla está disponible para el técnico, incluido el nuevo fichaje, Juli, que llega bien físicamente y que podría volver a jugar en El Collao como local 18 años después. No se esperan muchos cambios respecto la última alineación por lo que no variará mucho del once que ganó el domingo. El partido será dirigido por el colegiado Rubén García Gallegos. El choque será el domingo a las 19.30 horas en El Collao por segunda vez consecutiva y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy 1485 de OM, App Cadena Ser o en esta misma web desde las 19.15 horas.