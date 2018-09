The examples populate this alert with dummy content

AMAGATALLS DE LA FESTA Primera puesta en escena de Monòlegs de l'alcoiania Análisis en Radio Alcoy del estreno de la edición de este año en el Teatro Principal-Las sesiones se sucederán a lo largo de tres semanas con nueve apuestas diferentes jueves, 20 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (20/09/2018) Los primeros monologuistas, autores y actores, de la alcoyanía han salido a escena. La periodista Jessica Sempere y la actriz Paula Bou, explican en Amagatalls de la Festa su incursión en el género tras el primer pase de Monòlegs de l'alcoiania celebrado el miércoles 19 de septiembre en el Teatro Principal. Compartieron escenario con Ana María García, autora del texto interpretado por Athenea Tejedor y Marcos Chafer autor y actor. Isabel Balaguer, que repite experiencia como presentadora y Pepa Miralles ayudante de dirección en los textos, participan también en el programa conducido por Paco Aznar. Este jueves 20 de septiembre está previsto el segundo pase del primer trio de monólogos. Las funciones tendrán continuidad los días 26 y 27 de septiembre, con tres nuevas puestas en escena a cargo de Julio Alejandro Lloret, David Martínez, con texto propio y Conchi Doménech, ésta última con texto de Nuria Lara. La tercera tanda tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre con textos de Rosa Fraj, Toni Santonja y Paco Agulló interpretados por Rosa Fraj, Julián Coloma y Óscar Martínez, respectivamente.