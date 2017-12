The examples populate this alert with dummy content

METEOROLOGÍA Primeras intervenciones por las rachas de viento Los bomberos retiran un cartel en la A7 y árboles que se han desplomado en El Sargento y el recinto ferial de Alcoy lunes, 11 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Las fuertes rachas de viento han propiciado de buena mañana la actuación de los bomberos en distintas intervenciones. La fuerza del viento ha alcanzado hasta 80 kilómetros por hora. Las primeras intervenciones se han producido en Muro, donde se han retirado unas planchas metálicas en una nave industrial de Muro hacia las 8,30 de la mañana. Los bomberos han acudido a retirar un árbol que se había desplomado en la urbanización de El Sargento. La actuación más aparatosa se ha producido a las 9,30 de la mañana de este lunes. A esa hora se han desplazado para la retirada de un cartel en la A7 en dirección a Alicante. El incidente no ha registrado consecuencias de gravedad, ya que la circulación de vehículos estaba paralizada a causa de las retenciones que ha generado un accidente registrado en esta vía momentos antes. A las 10,30 han retirado un árbol en el recinto ferial de Alcoy que se había desplomado sobre el cableado eléctrico. El viento ha traído el frío y la humedad. En el Menejador de la Font Roja se han visto algunos copos a mediodía con la temperatura a 1 grado.