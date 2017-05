The examples populate this alert with dummy content

REIVINDICACIÓN Primero de mayo por una recuperación global Más de 1.000 personas salen a la calle en Alcoy para pedir la recuperación de salarios y servicios en el Día Internacional del Trabajo lunes, 01 de mayo de 2017 Unas 1.000 personas, 2.000 según los sindicatos, han entendido que, como reclamaban las centrales UGT y Comisiones Obreras, no había excusas y había que salir a la calle en el Primero de Mayo en Alcoy. La marcha ha reivindicado un empleo estable y con derechos, salarios justos y mayor protección social para los desempleados. En definitiva, recuperar las condiciones dañadas por la “crisis-estafa”, como se han encargado de recordar reiteradamente los sindicatos. UGT y Comisiones han iniciado la manifestación a las 11.30 horas desde los jardines sindicales de L’Alameda. A ellos se han unido representantes de la CGT, que tradicionalmente celebran el Primero de Mayo en el paseo de Cervantes, así como de Intersindical Valenciana. La marcha ha finalizado en la plaza de España, donde los dirigentes sindicales han leído el manifiesto reivindicativo. Manuela Pascual, secretaria general de Comisiones Obreras en las Comarcas Centrales, ha advertido de la “situación límite de emergencia social”, consecuencia de la aplicación de los recortes de un Gobierno “al servicio de los intereses de los poderes económicos”. Y ha insistido en que la recuperación no llega a la clase trabajadora. Por eso ha reivindicado una subida salarial, recuperar los servicios públicos recortados por la crisis, así como un plan para potenciar la industria. En la misma línea se ha pronunciado José Luis Matarredona, de UGT, muy crítico con la situación de un país lastrado por la corrupción. “Con lo que han robado y con lo que han destinado a salvar a la banca, quizá no estaríamos en esta situación”, ha dicho Matarredona, que ha instado a los manifestantes a que mantengan con vida la lucha obrera. “Sin vuestro apoyo, nosotros no somos nada, no tenemos fuerza para negociar”, ha señalado. En la manifestación del Primero de Mayo en Alcoy ha participado el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, y ya como sindicalista de base, el ex secretario general de Comisiones Obreras en el País Valencià, Paco Molina. Lo Nuestro se concentra en La Rosaleda La plataforma Lo Nuestro, dedicada a la recogida y reparto de alimentos para familias españolas con necesidades, se ha manifestado finalmente en la plaza de La Constitución. La subdelegación del Gobierno ha autorizado la protesta, según una fuente4 municipal, prevista inicialmente en la plaza de España, y en la que han participado unas 50 personas. Los manifestantes han lanzado proclamas a favor de la juventud nacional y contra los refugiados. El colectivo, como han mostrado sus pancartas, sostiene que la prioridad en la concesión de ayudas deben ser “los nacionales”. La concentración ha transcurrido sin incidentes y ha estado vigilada por agentes de la Policía Nacional.