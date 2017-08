The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Primeros carnets para los socios Los abonados blanquiazules que renovaron su carnet hasta el 25 de julio pueden recogerlo en El Collao jueves, 17 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/08/2017) Un retraso en el programa informático para realizar los carnets de los socios de la temporada 2017-2018 del Club Deportivo Alcoyano ha provocado que aquellos que han renovado su abono o se hayan hecho abonados tengan que esperar algunas semanas para poder retirar el carnet físico. Este año los abonos cuentan con una novedad, en los carnets aparece una foto identificativa del abonado al que corresponde. El club blanquiazul ha anunciado que aquellos que renovasen su abono hasta el 25 de julio pueden pasar por las oficinas de El Collao para recogerlo. Durante la mañana del jueves decenas de socios han acudido a retirar su carnet de abonado aunque algunos se han encontrado con colas y con algunos problemas informáticos antes de tener en sus manos el abono de esta temporada. Los socios que realizasen las gestiones posteriormente a esa fecha tendrán que esperar a que el Alcoyano de un nuevo aviso para poder recoger el carnet. Por otra parte, el CD Alcoyano, va a colaborar en el desarrollo del Máster en Planificación Estratégica en Turismo Deportivo (MTD), impartido por IMEP, es un título propio universitario avalado por la Universidad Miguel Hernández de Elche y cuya duración es de un año. Estos estudios están enfocados a profesionales y/o titulados universitarios que deseen ampliar sus conocimientos y competencias profesionales formándose en el área del diseño y desarrollo estratégicos en los sectores del turismo y el deporte. El Máster aborda aspectos clave del ámbito de la planificación y la gestión estratégica en dichos sectores para conseguir generar imagen y reputación de marca, prestando especial atención a la organización y planificación de grandes eventos deportivos. El MTD cuenta con dos modalidades de estudios, presencial u online. Cada alumno escogerá la modalidad que más le convenga y de adapte a sus necesidades. Ambos tipos siguen el mismo plan de estudios. El curso arranca en octubre de 2017, ya sea presencial en Alicante u online. El precio, según la página web del Máster, es de 5.500 euros para aquellos alumnos que lo realicen en la modalidad presencial y de 4.100 euros para la modalidad online. Estos estudios cuentan con diferentes salidas profesionales: consultoría y asesoría deportiva; dirección y planificación en empresas turísticas deportivas; organización de eventos deportivos; dirección y gestión de federaciones, clubes y asociaciones deportivas; dirección y planificación de actividades turístico deportivas.