TROFEO FILAES Primeros ganadores y semifinalistas Verdes y Benimerines disputarán el viernes a las 18.15 horas la final de baloncesto mientras que en fútbol sala sénior el viernes ocho equipos lucharán por llegar a la semifinal de la que saldrán los dos equipos que tratarán de alzarse con el título – En fútbol 8, la filà Tomasinas, clara dominadora jueves, 13 de abril de 2017

FICHERO Fútbol 8 Infantil 2017

FICHERO Fútbol 8 Juvenil 2017

FICHERO Fútbol 8 Veteranos 2017 En baloncesto, tres de las filàs que disputaron las semifinales en 2016 han repetido, los Cides, los Verdes y la Cordón. A diferencia del año pasado, los Cides no estarán en la final ya que han perdido ante los Verdes por 35-44, de modo que en 2017 la Filà Verdes y la Filà Benimerines son las finalistas. Los Verdes tendrán la oportunidad de alzarse con el título ya que en 2016 los Cides ganaron por 32-16. La final de esta modalidad deportiva se disputará a las 18.15 horas en el Pabellón Mutualidad de Levante. A las 9 horas del viernes 14 de abril arrancan las semifinales de fútbol sala sénior en el Pabellón B del Polideportivo Francisco Laporta de donde saldrán los finalistas de los cuatro grupos y a las 19.30 se disputará en el Pabellón Mutualidad de Levante la final, sin duda una de las que más público reúne y que viene siendo habitual que se dispute entre la Filà Cruzados y la Filà Magenta. Algunas de las filàs que tratarán de llegar a la semifinal son Abencerrajes, Cruzados, Llana, Chano o Asturianos, entre otras. Este año la novedad era la incorporación de la categoría juvenil en fútbol 8 en la que se ha proclamado campeón las Tomasinas tras superar 2-0 a los Almogávares. En fútbol 8 infantil la final se ha repetido y el desenlace también. La filà Tomasinas ha revalidado el título tras superar de nuevo a los Montañeses por 0-7, el pasado año la final estuvo más ajustada siendo el resultado 2-4 para las Tomasinas. En esta misma modalidad pero en cadete las Tomasinas también ganaron por 0-7 a los Alcodianos. En fútbol 8 veteranos las semifinales se disputan el viernes desde las 17 horas entre los Aragoneses-Labradores y entre los Asturianos-Mozárabes de las que saldrán los finalistas jugando el encuentro a las 18.30 horas. En tenis de mesa los equipos que han llegado a la semifinal que se disputa el viernes a partir de las 17h mientras que por la mañana se jugará la liga de los segundos clasificados. El año pasado los Benimerines se proclamaron campeones y los Alcodianos subcampeones. En petanca los Montañeses ganaron a los Aragoneses en 2016. Este año durante el jueves se ha disputado la primera fase clasificatoria mientras que el viernes arranca a las 9h la segunda fase de la que saldrán los semifinalistas que arrancarán sus partidas a las 16.30 horas en el Campo de Fútbol número 3. En pádel, durante todo el jueves se han ido disputando las partidas de las tres categorías, oro, bronce y plata de las que saldrán los ganadores de este 2017. El viernes a partir de las 9 horas en el Francisco Laporta se enfrentarán en bronce los resultados ganadores de los partidos disputados el jueves por la tarde y la final será a las 16.30 horas. Mientras que en oro masculino la final será el viernes a las 18 horas también el Francisco Laporta. En raspall el equipo Alcodianos A ha ganado 30-15 a los Guzmanes después de ganar los primeros todos los encuentros disputados.