ALCOYANO 1 - 0 MALLORCA B Primeros tres puntos del año Jony Ñiguez ha abierto el contador de goles del 2017 con su tanto de penalti ante el Mallorca B que le ha supuesto sumar tres puntos al Deportivo Alcoyano – Marc Martínez no jugó por rotura fibrilar y estará alejado de los terrenos de juego de tres a cuatro semanas domingo, 08 de enero de 2017 El Deportivo Alcoyano ha ganado el primer partido del año sumando así tres nuevos puntos hasta alcanzar los 40 que tiene actualmente. Jony Ñiguez ha sido el encargado de abrir el contador de goles del 2017 con su tanto de penalti en el minuto 42 de la primera parte que puso el 1 – 0, resultado con el que finalizó el encuentro a pesar de que el Mallorca B puso en algunos aprietos, sin demasiado peligro, al Alcoyano, sobre todo en los minutos finales. Con un inicio un poco extraño y sin un claro dominador arrancó el primer encuentro que ha vivido El Collao en 2017. Poco a poco el equipo dirigido por Toni Seligrat ha logrado adentrarse en el partido y dominar la primera parte. En el 42 ha llegado el primer y único gol, obra de Jony Ñiguez, de penalti, tanto que llegó tras haber solicitado otro penalti y haber reclamado algunas faltas, además de las diversas ocasiones de las que dispuso el equipo blanquiazul durante los primeros 45 minutos. En la segunda parte cambiaron las tornas y fue el Mallorca B el que salió del túnel de vestuario más `enchufado´ y Miguel Bañuz, portero del Alcoyano, tuvo que intervenir para tapar la primera gran ocasión del equipo balear, ya que en la primera parte apenas tuvo trabajo. El cancerbero ilicitano ha disputado sus primeros minutos ligueros debido a la lesión que sufre Marc Martínez y que le mantendrá alejado de los terrenos de juego de 3-4 semanas. La noticia llegaba minutos antes de que diese comienzo el encuentro, el portero sufre una rotura fibrilar en el recto anterior del cuádricpes del muslo derecho, molestia con la que acabó el 2016 y que le impedía sacar de portería. Una mala noticia, ya que era un fijo en el once titular y sus paradas han hecho levantarse de las gradas a la afición en varias ocasiones. Miguel Bañuz por su parte no ha defraudado y ha subsanado con éxito todas las intervenciones que ha realizado. Marc no estuvo pero Mario Fuentes sí, tras prácticamente tres meses, uno de los capitanes del Alcoyano ha vuelto a vestir la elástica blanquiazul además de lucir el brazalete de capitán. El defensa disputó la totalidad del encuentro ya que salió en el once titular y no ha sido sustituido. Primeros tres puntos del año que sitúan al Alcoyano líder momentáneamente, hasta conocer el resultado del partido del Barça B a domicilio ante el Atlético Saguntino.