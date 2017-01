The examples populate this alert with dummy content

TRIBUNALES Prisión para el detenido por cultivar marihuana en Cotes Baixes La juez abre una causa por fraude eléctrico y contra la salud pública y decreta cárcel sin fianza para el investigado lunes, 16 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/01/2017) La juez ha decretado prisión sin fianza para el detenido por mantener una plantación de marihuana en Cotes Baixes. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Alcoy, de guardia el sábado, ha dictado prisión provisional comunicada sin fianza para el hombre de 31 años que fue detenido el jueves en una operación en la que la Policía Nacional desmanteló un cultivo de marihuana con cerca de 1.000 plantas en el polígono de Cotes Baixes. La investigación comenzó tras la denuncia de una compañía eléctrica. La nave donde estaba este cultivo consumía el 80% de toda la energía del polígono, más o menos lo que consume un centro comercial. El detenido, ahora en prisión, figura como investigado en una causa abierta por los delitos de fraude eléctrico y contra la salud pública, según han precisado a RADIO ALCOY fuentes del Tribunal Superior de Justicia.

La plantación desmantelada estaba compuesta por cerca de 1.000 plantas de marihuana con un peso bruto aproximado de 150 kilos. El detenido operaba en dos naves: una para el almacenamiento y la otra para el cultivo a través de un “sofisticado” sistema hidropónico. Los agentes incautaron del interior de las naves 1.000 plantas, y además intervinieron una gran cantidad de útiles y herramientas para la elaboración y el cultivo de la sustancia estupefaciente, 148 lámparas de 600 vatios, 150 transformadores, 70 ventiladores y 20 garrafas de fertilizante.