SUCESOS Problemas de tráfico por un reguero de aceite en el casco urbano Los bomberos intervienen para limpiar la mancha de más de un kilómetro generada por un camión averiado miércoles, 20 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Una mancha de aceite de más un kilómetro ha dejado a primera hora de este miércoles un camión averiado en Alcoy. Los bomberos han intervenido para limpiar el reguero que ha dejado el vehículo entre la rotonda del collao y el cruce de La Rosaleda. Han tapado la mancha con arena para evitar posibles accidentes. Los trabajos de los bomberos han obligado a la Policía Local a cortar momentáneamente la circulación en los puntos con mayor concentración de aceite.