EDUCACIÓN Programa pionero para evitar el abandono escolar en Cocentaina El instituto Pare Arques y el Ayuntamiento colaboran en el plan Aula Compartida, que permite a los alumnos participar en talleres fuera de las clases miércoles, 27 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/09/2017) El instituto Pare Arques y el Ayuntamiento de Cocentaina cooperan en un programa para evitar el fracaso escolar y mejorar la convivencia en las aulas. El instituto es pionero en la comarca en la aplicación del programa Aula Compartida, por el que los alumnos dividen su horario lectivo entre el centro y dependencias municipales para evitar el abandono escolar. Reme Francés, orientadora del instituto, ha explicado que los alumnos participantes presentan problemas de absentismo y fracaso escolar. Son básicamente alumnos que han repetido los primeros cursos de Secundaria y cuya falta de interés repercute al resto de estudiantes. “El instituto es un reflejo de la sociedad contestana, con mucha diversidad y gran presencia de vecinos de origen marroquí”, explica Francés. Una de las claves es la participación en talleres organizados por el Ayuntamiento a través de los cuales trabajan diferentes proyectos. Actualmente, la producción de pulseras solidarias con las que recaudar fondos para comprar juguetes a los niños hospitalizados en La Fe de Valencia. La tutora del programa, Eva Cuesta, destaca los primeros resultados de esta experiencia. “Acuden puntualmente a clase, lo que no sucedía hasta ahora, y estamos creando hábitos de estudio y de investigación”, subraya la profesora. El Ayuntamiento de Cocentaina destina 5.000 euros a este proyecto, financiado con otros 1.600 euros de la Diputación. La alcaldesa, Mireia Estepa, resalta el carácter social y preventivo de la iniciativa para evitar que los alumnos con riesgo de abandono escolar puedan acabar en situaciones de exclusión social. El Pare Arques pretende organizar un encuentro con institutos de Elche y Oliva que también han puesto en marcha este programa de la Conselleria de Educación.