MOSTRA DE TEATRE Programa a tempo d'umore Kafka y Emilia Pardo Bazán son los nombres propios de la Mostra, de este jueves, además de la propuesta de l'Orquestra de Cambra de l’Empordà jueves, 01 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Mostra de Teatre d'Alcoi (01/06/2017) La Mostra promete muchas sorpresas para esta tarde de jueves. Circ about it presenta El apartamento, a las 18.15 horas, en la plaça de Dins. A las 19.15 horas, la Factoría Echegaray trae El proceso, de Kafka, al Teatre Principal. El programa de la Mostra sigue con Jordi Purtí y su esperadísimo y desenfadado Concerto a Tempo d’umore, de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. ¿La cita? A las nueve, en el Teatre Calderón. Teatro del barrio trae la propuesta final de hoy tan esperada: Emilia, sobre Emilia Pardo Bazán. A las once, en el Centre Cultural. Directamente del Teatro del Barrio. La Mostra finaliza mañana con tres representaciones, una de ellas con Pepa Plana como protagonista.