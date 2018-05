The examples populate this alert with dummy content

JUDO Progresión de Gaizka Porras El judoka y su entrenador , pasan por Ser Deportivos para analizar el gran momento por el que pasa Gaizka Porras martes, 22 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (22/05/2018) Gaizka Porras y Pau Botella, del Judo Club Alcoy, han pasado por Radio Alcoy para estar en Ser Deportivos para hablarnos de la trayectoria ascendente del judoka de Alcoy. Porras, viajará a Portugal el próximo fin de semana, llega de quedar sub campeón de España por lo que viaja a Coímbra con la intención de obtener medalla. Gaizka Porras es actualmente el uno de los judokas más en forma del panorama nacional y está muy bien considerado en la Selección Española de su categoría cadete. No te pierdas todo lo que han dicho Porras y Botella en el programa de hoy.