HOY POR HOY

"Prorrogar los presupuestos del Consell es lo más cómodo, pero lo menos razonable"

El diputado del Partido Popular, Fernando Pastor, cumple un mes de su incorporación a Les Corts Valencianes en ésta su segunda legislatura en el parlamento autonómico

martes, 15 de octubre de 2019

El diputado del Partido Popular, Fernando Pastor, cumple un mes de su incorporación a Les Corts Valencianes en ésta su segunda legislatura en el parlamento autonómico. El tercer representante de la ciudad en Les Corts, -tras la designación por Unides Podem de las diputadas Estefanía Blanes y Naiara Davó, esta última como síndica-, ha explicado en Hoy por Hoy que la posible prorrogación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana esconde a su juicio los problemas internos del Botànic. "Es lo más cómodo, aunque menos razonable". Anuncia que en caso de que el gobierno autonómico presentase al final los presupuestos en las próximas semanas, plantearían sus enmiendas. Recuerda que asuntos como el desarrollo de Centro de Desarrollo de Turismo de Interior, que acogerá Rodes, tiene como origen una enmienda presentada por el PP a los anteriores presupuestos.