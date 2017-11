The examples populate this alert with dummy content

JAZZ CLUB EL MUSSOL Protagonisme per al gipsy jazz Pere Soto torna a Alcoi, on encara ressona l'èxit de les actuacions de Harry Allen i del quartet de Roxane Arnal jueves, 09 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (08/11/2017) El jazz torna a la cafeteria Casablanca aquest dijous (20.30 hores) amb Pere Soto i els seus sons de gipsy jazz. La seua guitarra es combinarà amb la de Fabián Barraza i el contrabaix del mestre René Dossin. Un avanç de l'actuació marca el programa quinzenal del Jazz Club El Mussol a RADIO ALCOY, juntament amb el repàs a dos recitals de luxes: els oferits per Harry Allen i pel quartet de Rozane Arnal.