DENUNCIA Protesta antimilitarista ante Hacienda El Grupo Antimilitarista Tortuga ha protestado por el gasto militar con una pancarta y un escrito lunes, 03 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/06/2019) Integrantes del Grup Antimilistarista Tortuga han desarrollado una acción de denuncia contra el gasto militar a las puertas de la Agencia Tributaria de Alcoy. Pablo Sanjosé, portavoz del colectivo convocante, ha explicado que la intención de esta protesta ha sido protestar por esta circunstancia. Los convocantes han desplegado una pancarta a las puertas de la sede de Hacienda y han presentado un escrito dirigido al Ministro de Hacienda.