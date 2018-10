The examples populate this alert with dummy content

REIVINDICACIÓN Protestas de la Policía de Muro en el pleno para pedir mejoras salariales Los sindicatos irrumpen en la reunión municipal con pancartas para reclamar la puesta en marcha de la revalorización de sus puestos de trabajo viernes, 05 de octubre de 2018 El Sindicato de Policías Locales, la Central Independiente y de Funcionarios y el Sindicato de Policías y Bomberos se ha manifestado en Muro esta semana. La plantilla fija de nueve agentes entró al Consistorio hace dos días, cuando estaba celebrándose un pleno, con pancartas de protesta para denunciar la falta de respuesta del equipo de gobierno ante sus reivindicaciones. Los sindicatos de Policía denuncian, en concreto, la inexistencia de acuerdo para llevar a cabo la relación de puestos de trabajo de los trabajadores, una situación que se prolonga desde el anterior gobierno. Así lo explican desde la delegación sindical de Sipol. "Hemos hecho muchos intentos de acuerdo con el Ayuntamiento y no hemos logrado nada, siempre miran para su lado (...) Tenemos una valoración de los puestos de trabajo, que costó dos años de trabajo de los compañeros sindicales, y ni el alcalde anterior ni la actual quieren aprobar, aún cuando sí lo han hecho la mayoría de funcionarios". La Policía en Muro anuncia nuevas reivindicaciones si los gobernantes siguen sin escuchar sus peticiones.