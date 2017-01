The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Prueba amistosa antes del Cornellà El Club Deportivo Alcoyano recibe en l’Alfàs del Pi al ES Sétif, equipo argelino, el miércoles 11 de enero a las 11.30h – El rival de los de Toni Seligrat milita en la máxima liga de su país y actualmente ocupa la cuarta posición en la tabla martes, 10 de enero de 2017 Sin conocer todavía qué jugador del Deportivo Alcoyano dejará de serlo próximamente en el mercado de invierno, el equipo de Toni Seligrat se enfrenta el miércoles 11 de enero a las 11.30 horas al ES Sétif, equipo argelino. El encuentro se disputará en las instalaciones del Albir Garden Sports, situado en l’Alfàs de Pi, y servirá a los blanquiazules para preparar el próximo partido liguero que les enfrentará al Cornellà el domingo 15 de enero a las 17 horas. El lugar escogido para el partido ante el ES Sétif es bien conocido por el Alcoyano ya que en la pasada campaña fue el sitio escogido para la concentración realizada por el equipo en verano. Este complejo cuenta con unas instalaciones deportivas muy buenas, entre las que destacan sus cuatro campos de fútbol de césped natural de medidas FIFA, cuatro campos de superficie sintética de última generación, una zona de entrenamiento específica para porteros y un completo gimnasio con jacuzzi. El ES Sétif milita en la máxima liga de Argelia y actualmente está por la parte alta de la clasificación, concretamente ocupa la cuarta posición en la tabla. En cuanto a su palmarés, cuenta con siete Campeonatos Nacionales de Argelia, ocho Copas de Argelia, una Supercopa de su país lograda en 2015, todos estos logros son a nivel nacional, mientras que también cuentan con varios torneos internacionales como la Liga de Campeones de la CAF, la Supercopa de la CAF o la Liga de Campeones Árabe.