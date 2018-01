The examples populate this alert with dummy content

CUENTAS PSOE y Compromís sacan adelante el presupuesto para 2018 Ciudadanos se abstiene y Guanyar y PP corroboran su voto en contra a un presupuesto de 59 millones y medio de euros, el más ambicioso en cuanto a inversiones de la última década lunes, 29 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las cuentas municipales previstas para 2018 han sido aprobadas en el pleno de esta tarde. Los 12 votos que lo han permitido, nueve del PSOE y tres de Compromís, con la abstención de Ciudadanos (4), han sido la fórmula perfecta para tumbar al resto de grupos de la oposición, PP y Guanyar (4+5), que han mantenido su postura contraria pero que no han impedido que el presupuesto de este año ya sea una realidad. Las voces contrarias a unas cuentas cuyo destino ha sido incierto hasta prácticamente el pleno de esta tarde han coincidido: falta de proyecto claro y un gobierno que prefiere actuar a la suya en lugar de con el resto de partidos. Así lo consideran tanto el Partido Popular como Guanyar, este último, incluso acusando al equipo de Antonio Francés de "mercadear" con el presupuesto de 2018 y de querer siempre buscar "un socio de gobierno" para actuar a su antojo. En el otro lado de la balanza, Compromís también guardaba sus dudas y, al principio, ha calificado el presupuesto de ser "un copia y pega" del anterior. No obstante, su portavoz, Màrius Ivorra, asegura que su grupo ha priorizado "la capacidad de negociación por la ciudad" y las propuestas relativas a la dinamización económica para dar un sí, quiero. La postura de Ciudadanos ha sido decisiva, cuya opinión de un presupuesto "con reservas, condicionado", le ha impedido posicionarse, quedándose en la abstención. Las cuentas para 2018, que ascienden a 59 millones y medio de euros, un 7,1% más con respecto al año anterior, se dividen en tres líneas: dinamización económica, con el proyecto de Rodes por bandera, servicios sociales e inversiones. Para este último caso, el Ayuntamiento prevé en 2018 más de siete millones de euros.