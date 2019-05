The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES PSOE y PP igualan victorias en la comarca Los socialistas ganan en 12 municipios y los populares en otros doce. Compromís es la lista más votada en 5 municipios, Ciudadanos en una y en dos poblaciones se alzan con la victoria los independientes. lunes, 27 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp En L’Alcoià y El Comtat PSOE y el PP se han alzado con la victoria en 12 municipios cada uno mientras que Compromís ha liderado las elecciones en 5 poblaciones. Ciudadanos ha vuelto a conquistar Castalla y en Alfafara y Benilloba han ganado las listas independientes. Entre las poblaciones mayores de El Comtat, el PSOE ha vuelto a revalidar la victoria en Cocentaina, consiguiendo 8 ediles y en Muro Compromís ha sido la fuerza más votada y empata con 4 ediles con el Partido Popular. El Partido Popular ha sido la lista más votada en Ibi, que ha obtenido una representación de 11 ediles, en Castalla, Ciudadanos ha revalidado la victoria con 6 concejales mientras que los socialistas de Onil han obtenido la mayoría absoluta con 9 representantes. Compromís también ha obtenido la mayoría absoluta y gobernará en Banyeres con 8 concejales. Y en Alcoy, el PSOE también estará en el ejecutivo local con 12 ediles. En las poblaciones menores de la comarca, destacar la victoria del PSOE en Alcoleja, Alqueria d’Asnar, Balones, Beniarrés, Benimarfull, Fageca, Gorga, Millena y Penàguila. El PP ha sido la lista más votada en Agres, Almudaina, Benasau, Benifallim, Benillup, Benimassot, Famorca, L’Orxa, Planes, Tibi y Tollos. Compromís ha ganado en Alcosser de Planes, Gaianes y Quatretondeta. En Alfafara y Benilloba han ganado las listas independientes.