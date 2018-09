The examples populate this alert with dummy content

COORDINADORA PEL VALENCIÀ Publicado el primer concurso de divulgación etnobotánica dedicado a la figura de Joan Pellicer Los participantes deben presentar artículos con una extensión aproximada de dos páginas y, en el caso del formato audiovisual, no superar los cinco minutos viernes, 28 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (28/09/2018) Escola Valenciana, a través de la Coordinadora L’Alcoià-Comtat pel Valencià, pretende hacer visible el legado del etnobotánico más relevante de la Comunitat, Joan Pellicer, a través del primer premio de divulgación dedicado a esta especialidad. El objetivo del certamen es estimular la creación de artículos que estudian las relaciones entre la sociedad y los usos y aplicaciones tradicionales de las plantas. Los participantes en el primer concurso de divulgación etnobotánica deben presentar artículos con una extensión aproximada de dos páginas. En el caso de optar por el formato audiovisual, la duración no superará los cinco minutos. El jurado valorará cualquier aspecto de la cultura popular, costumbres, juegos, dichos, aplicaciones medicinales, entre otros. El plazo para presentar originales acaba el 7 de enero de 2019. Las bases completas del concurso pueden consultarse en www.alcoiacomtatpelvalencia.org. La entrega de premios, un primero de 300 euros y un segundo de 150 euros, se efectuará en la próxima primavera, en el transcurso de un acto en homenaje a Joan Pellicer que tendrá lugar en una de las localidades de las comarcas centrales.