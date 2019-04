The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Puertas abiertas del Campus de Alcoy de la UPV Han participado más de 160 inscritos - El director del Campus, Juan Ignacio Torregrosa, ha dado la bienvenida a los asistentes, acompañado por representantes de la Delegación de Alumnos lunes, 08 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Campus de Alcoy de la UPV ha celebrado su Jornada de Puertas Abiertas. Futuros estudiantes y familias se han acercado al campus para conocer de primera mano los servicios ofertados. Las familias asistentes han tenido la oportunidad de resolver sus dudas sobre el acceso a la Universidad, recibir toda la información que necesitan sobre los estudios, la vida universitaria de la UPV, al tiempo que conocen las instalaciones del campus. En esta ocasión han sido más de 160 personas las que se han inscrito a la actividad. La jornada ha comenzado con la bienvenida del director del Campus, Juan Ignacio Torregrosa. Representantes de Delegación de Alumnos han explicado todo lo que los futuros estudiantes pueden hacer en el campus. El Campus también ha aportado información sobre el Servicio Integrado de Empleo y el Servicio de Alumnado. Los directores académicos de las titulaciones han presentado cada grado y han visitado los respectivos laboratorios. Los asistentes han quedado sorprendidos con el potencial del Campus de Alcoy de la UPV en cuanto a los grupos de Generación Espontánea. Para cerrar a jornada, los interesados han podido visitar las instalaciones del Colegio Mayor Ovidi Montllor.