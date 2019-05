The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Puertas abiertas en los museos Durante todo el fin de semana con motivo del Día Internacional de los Museos - Se han organizado talleres, conciertos, excursiones, visitas dialogadas... viernes, 17 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/05/2019) Los museos abren sus puertas este fin de semana para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Bajo el lema ‘Los museos como eje cultural: el futuro de la tradición’, Museo Arqueológico Camil Visedo, Muboma, Explora, Refugi de Cervantes, MAF, La Capella, el IVAM CADA Alcoi e Isurus, abrirán sus puertas sábado 18 y domingo 19 con numerosas actividades como talleres infantiles, visitas dialogadas, gimkana, conciertos o una ruta urbana. El domingo por la mañana además habrá una visita guiada a las pinturas rupestres de la Sarga, dinamización en la zona de las torres medievales y también se incluye una ruta de avistamiento de aves en el Parque Natural de la Sierra de Mariola. La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha hecho un llamamiento a visitar y conocer de cerca los museos durante la presentación de esta actividad a los medios de comunicación, momento en el que ha estado acompañada por la responsable de Muboma, Carolina Méndez. En el Muboma destacan las visitas dialogadas o el concierto del grupo Thrill of Fuzz, mientras L’Harmónica actuará en La Capella, ambas actuaciones el sábado por la tarde.