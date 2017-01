Puesta a punto

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (02/01/2017)

Tras las navidades y el fin de año todo vuelve a la relativa normalidad en el Deportivo Alcoyano que inicia esta semana las negociaciones con algunos jugadores para solucionar el tema de las fichas sénior ya que con la llegada de Pau Bosch el club supera el número de dichas fichas. El Alcoyano no ha anunciado todavía quien será el que deje de vestir la elástica blanquiazul. Lo más normal es que sea algún jugador que esté disputando menos minutos, aunque también podría ser alguno destacado que tenga una buena oferta pero por la posición en la tabla del Alcoyano, el buen juego y la posibilidad de lograr el objetivo, el play off, no se cree que pueda pasar este segundo caso.

La incorporación de Pau Bosch es para reforzar la línea defensiva ya que ha sido la zona del campo donde el Alcoyano ha sufrido más bajas durante la primera vuelta. La realidad es que al tener una plantilla tan corta, no hay ningún jugador del primer equipo que estando disponible, no haya disputado ningún minuto pero sí que hay algunos que suelen estar en el banquillo en lugar de estar dentro del once titular, como Jorge Devesa, Jorge Hernández o López Silva, estos dos últimos manifestaron en rueda de prensa su intención firme de quedarse en el Alcoyano y formar parte de este proyecto y de lograr el objetivo, ser partícipes de él, de llegar al play off.

El partido de esta semana que será ante el Mallorca B, equipo que está en promoción de descenso, ocupando el puesto 16 con 20 puntos, 17 menos de los que tiene el Alcoyano actualmente. El equipo de Toni Seligrat abre la segunda vuelta siendo el segundo clasificado a tan sólo 2 puntos del líder, el Barça B. Hasta el momento el Alcoyano ha logrado 10 victorias, 7 empates y tan sólo 2 derrotas, es el segundo equipo de la tabla que menos partidos ha perdido. Lleva 31 goles a favor, cifra que tan sólo supera el actual líder. Y en contra lleva 16 goles.

Para esta segunda vuelta, y a diferencia del último tramo de la primera, el míster podrá contar con casi la totalidad de sus jugadores con el regreso de Mario Fuentes y Devesa después de sus lesiones, además, López Silva ya entró en la convocatoria del último partido que también estuvo algunas semanas en la enfermería. Fran Miranda es el único que oficialmente está en enfermería, no tiene un tiempo estimado de baja sino que el club indica que se irá incorporando progresivamente a los entrenamientos después de que se le diagnosticara una meniscopatía interna sin rotura que le obligó a ser sustituido en el penúltimo encuentro del año en el que forzó la amarilla para acumular la quinta y empezar limpio de tarjetas el 2017. El defensa Tomás Ruso no estará en el encuentro del domingo ya que cumplirá el partido de sanción por acumulación de cartulinas tras ver la quinta ante el Atlético Baleares.

El Alcoyano se ejercitará durante la semana, algunos días en sesión doble, para preparar el primer partido del año y tratar de mantener la buena línea cosechada hasta el momento durante los 19 partidos jugados en la primera vuelta.