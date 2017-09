The examples populate this alert with dummy content

LEGIONELA Puesta a punto del surtidor de La Rosaleda El agua volverá a brollar en octubre tras la obra de recuperación del sistema, valorada en 8.000 euros lunes, 25 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/09/2017) El surtidor de La Rosaleda volverá a funcionar en octubre. Los técnicos de Aqualia y la brigada de obras han comenzado a acondicionar el sistema para que el agua vuelva a brotar de la parte inferior del monumento a San Jorge. 8.000 euros cuesta la adecuación de las instalaciones, deterioradas por la falta de uso motivada por las restricciones para evitar contagios de legionela. Jordi Martínez, concejal de Obras y Medio Ambiente, avanza que el surtidor estará en marcha antes de un mes. El gran reto es la apertura del surtidor de la plaza de España, para la que no hay fecha ni coste estimado. El Gobierno es consciente de que la inversión para poner en marcha esta fuente ornamental será muy superior a lo que ha costado activar las fuentes de La Glorieta, del jardín del sindicato y del Parterre. Según Martínez, parte del sistema de refrigeración de la Llotja de Sant Jordi está conectado al surtidor, lo que complica todavía más su reparación.