ECONOMÍA Puig anuncia la creación de una mesa del textil de colaboración entre la Generalitat y el sector El president visita a los expositores en la feria Heimtextil centrada en productos sostenibles jueves, 09 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/01/2020) El president Ximo Puig ha anunciado la creación de una mesa del textil que mantenga un contacto permanente entre los distintos departamentos (economía, infraestructuras, Medioambiente) de la Generalitat y el sector y atender sus principales reclamaciones. Puig apoya la demanda de Ateval de que reconozca a las comarcas productoras -como L'Alcoià, El Comtat o la Vall d'Albaida- como un clúster. Las empresas textiles habían reclamado al presidente Puig la creación de esa mesa del textil porque insisten en que necesitan el apoyo de las instituciones para afrontar los nuevos retos, entre ellos la apuesta por la sostenibilidad. Así lo ha manifestado Cándid Penalba, el presidente de Ateval, la asociación de empresarios que defiende las buenas prácticas de la industria de la Comunitat y del resto de Europa, porque los que contaminan “son otros”. “En nuestras industrias, cualquier empresa de acabados tiene su depuradora. En mi empresa, por ejemplo, el 100% de la energía que consumimos es de fuentes renovables. Somos un ejemplo en sostenibilidad pero lo que no puede ser es que nos echen a nosotros la culpa de lo que hagan mal las industrias textiles asiáticas”, señala. En ese sentido la feria Heimtextil ha centrado su edición de este año, número 50, en la sostenibilidad y entre la amplia gama de los productos mostrados destaca el CO2 pure, un aditivo para cualquier textil, colchas sabanas, camisetas e incluso zapatillas desarrollado por una empresa de Alcoy, que ayuda a reducir los gases contaminantes. “Es un aditivo que atrae a los gases de la atmósfera poquito a poquito, y lo descompone. Es catalítico y fotocatalítico. Existen varios minerales que son fotocatalíticos, que lo aplican a cortinas, pero solamente funcionan por la luz. La diferencia nuestra es que actúan tanto de día como de noche”, como explica Juan Carlos Llobregat, portavoz de la empresa Primlab. Por su parte, el conseller Rafael Climent destaca la estabilidad de la industria textil que en estos últimos cuatro años que ha empezado recuperar su posición de liderazgo. Han nacido 150 nuevas empresas, la facturación de la industria valenciana es de 2.000 millones, la mitad proceden de las exportaciones, fundamentalmente por la ropa de hogar. “Yo creo que es un sector que siempre ha ido renaciendo como el ave fénix, con problemas. Pero estamos hablando que llevamos tres o cuatro años de una cierta estabilidad”, ha indicado el conseller de Economía Sostenible. Climent ha anunciado que en septiembre regresará a València la Hometextil, la feria que se marchó a Madrid y que se celebrar junto a Hábitat por la conexión entre los dos certámenes.