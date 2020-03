The examples populate this alert with dummy content

CRISIS Puig apela a la "responsabilidad" de la ciudadanía ante la emergencia por coronavirus El jefe del Consell informa de la activación del nivel 2 de emergencia en la Comunitat para incrementar la coordinación entre el Estado, la Generalitat y los cuerpos y fuerzas de seguridad sábado, 14 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apelado este sábado, tras la reunión de coordinación que ha mantenido con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y las conselleras de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, a la "responsabilidad" de la ciudadanía y ha instado a ejercer un "consumo responsable" ante la emergencia por coronavirus.



El máximo responsable del Consell, quien ha insistido en la necesidad de mantener "la serenidad", ha recordado el mensaje de tranquilidad trasladado por las empresas de distribución, que han garantizado que no se producirán situaciones de desabastecimiento en toda la Comunitat. En este ámbito el president ha mostrado su gratitud al sector logístico y "a todos los trabajadores y trabajadoras de las cadenas comerciales, supermercados y tiendas que están sometidos a presión estos días".



Así mismo Puig ha agradecido tanto la "corresponsabilidad" y "buena disposición" de los bares, restaurantes y establecimientos "que han tenido que cerrar" como la de los ciudadanos y ciudadanas que con un comportamiento individual "responsable" colaboran para superar "días y semanas muy difíciles".



El president de la Generalitat también ha mostrado su reconocimiento hacia "el importante trabajo" desarrollado por los profesionales sanitarios y ha agradecido la ayuda ofrecida por la sanidad privada y cadenas hoteleras.



Reunión de coordinación



En la reunión mantenida esta mañana en el Palau de la Generalitat se ha acordado la activación del nivel de emergencia 2 en la Comunitat Valenciana "para incrementar la coordinación, a través del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), entre la Administración General del Estado, la Generalitat y los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad", ha declarado Ximo Puig.



Así, el jefe del Ejecutivo valenciano, ha detallado que la activación de este nivel de emergencia implica también la integración de las compañías suministradoras de servicios públicos en la estructura de actuación y coordinación.