The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Puig inaugurará la Fira de Tots Sants La Generalitat ofrece su apoyo al certamen contestano con la presencia de numerosos altos cargos el 1 de noviembre viernes, 27 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, inaugurará la 671 edición de la Fira de Tots Sants de Cocentaina. El Gobierno valenciano da su apoyo al certamen con un desembarco de altos cargos. A la presencia de Puig, que estará en el balcón del Palau durante la lectura del Privilegi, el próximo 1 de noviembre se añade la de dos consellers, el de Hacienda, Vicent Soler, y el de Economía Sostenible, Rafael Climent. Del segundo escalafón del Gobierno autonómico estarán el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer y la directora general de Vivienda, Rebeca Torró. El subdelegado del Gobierno, José Miguel Saval, también ha confirmado su asistencia, al igual que diputados nacionales y autonómicos y alcaldes de la comarca. La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha valoradocomo "un honor" que el presidente autonómico asista a la apertura del certamen, que espera reunir a 450.000 visitantes durante los 5 días de duración. La presencia de Puig "dice mucho de la importancia de la Fira y de la consideración que le concede la Generalitat".