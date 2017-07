The examples populate this alert with dummy content

CONGRESO PSPV Puig integra a Francés en el Comité Ejecutivo El alcalde de Alcoy ha sido nombrado Responsable de Política Comarcal dentro de la Secretaría de Relaciones Institucionales del PSPV-PSOE domingo, 30 de julio de 2017 El alcalde de Alcoy, Antoni Francés, es uno de los representantes de las comarcas que el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha integrado en el Comité Ejecutivo Nacional, el CEN, que se ha aprobado en el XIII Congreso Nacional, clausurado este domingo en Elche. Francés, ve reforzada su postura en el partido al ser uno de los 65 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, propuestos por Puig. El alcalde de Alcoy ha agradecido a través de su cuenta de twitter la confianza de Ximo Puig para la Comisión Ejecutiva Nacional del 13 congresodel PSPV como Responsable de Comarcas, dentro de la Secretaría de Relaciones Institucionales del PSPV-PSOE.