INFRAESTRUCTURAS Puig pide a Fomento retomar el acuerdo de 2009 para conseguir un tren digno El presidente de la Generalitat entrega al ministro Íñigo de la Serna un listado de prioridades de inversión en la que figura la reparación del puente de Fernando Reig jueves, 15 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (15/12/2016)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (15/12/2016) Alcoy está presente con dos proyectos pendientes en el listado de inversiones que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha entregado este miércoles al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con el que se ha reunido en el Palacio de la Generalitat. En la denominada Agenda Valenciana de Infraestructuras figura la modernización del tren Alcoy-Xàtiva y la reparación del puente de Fernando Reig. La principal prioridad, no obstante, es claramente el corredor ferroviario mediterráneo. En cuanto al tren Alcoy-Xàtiva, la propuesta de la Generalitat consiste en retomar el protocolo que el Gobierno valenciano y Fomento firmaron en 2009 para invertir de forma conjunta más de 60 millones de euros en la modernización de la línea. El acuerdo base no llegó siquiera a materializarse en un convenio. El Consell ofrece a Fomento constituir una comisión de seguimiento para activar el convenio. Por lo que respecta al puente de Fernando Reig, la Generalitat ha trasladado al Ministerio de Fomento su preocupación por el estado de la infraestructura, cerrada al tráfico desde el mes de julio como consecuencia de movimientos de terreno. La reparación inicial del puente se prolonga ya desde hace casi un año. En la reunión mantenida con el ministro, el presidente Puig ha reclamado "lealtad institucional" para garantizar inversiones del Estado en la Comunidad con una cuantía y horizonte temporal de ejecución acorde al peso poblacional del territorio valenciano, de forma que se acabe con su "discriminación histórica".

"Queremos establecer un marco de colaboración desde la lealtad, desde la capacidad de trabajar juntos, porque todo lo que en estos momentos podamos desbloquear va a ser fundamental para mejorar nuestra posición económica y social", ha señalado el Puig en la comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la reunión con el ministro. El presidente, que ha definido la reunión como "cordial", ha subrayado que resulta "necesario, en esta nueva etapa, buscar puntos de conexión, puntos de acuerdo y, finalmente, conseguir que podamos desbloquear los grandes temas que tenemos encima de la mesa".

Tal y como refleja el documento entregado por el presidente al ministro de Fomento, la Generalitat entiende que el Pacto Nacional por las Infraestructuras que propugna el Gobierno central debe basarse en la "lealtad institucional", en la "cooperación". Y esta lealtad "debe comenzar con la programación de inversiones acordes con las necesidades y derechos de los valencianos en los Presupuestos Generales".

En la Agenda de Infraestructuras de la Comunitat Valenciana exige actuaciones prioritarias como la ejecución del Corredor Mediterráneo, la potenciación del eje Mediterráneo-Cantábrico con la modernización de la línea ferroviaria Sagunt-Teruel-Zaragoza o la mejora de los servicios de Cercanías mediante la inclusión de nuevas líneas y la remodelación de infraestructuras existentes.

Además, la Generalitat reclama también operaciones de Integración Ferroviaria de Alicante y Valencia, la autopista AP-7 libre y gratuita a partir de 2019 con un plan de conexiones a la red de carreteras existentes, la financiación de las infraestructuras y de los servicios de transporte de competencia estatal a cargo íntegramente del Estado, la subvención al transporte público de las principales áreas metropolitanas y el impulso de la colaboración entre Estado, Generalitat y empresa privada en el desarrollo de la Estrategia Logística.