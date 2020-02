The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Puig reconoce que la Comunitat le debe un homenaje a Ovidi Montllor El presidente de la Generalitat inaugura la exposición 'Vinticinc vacances a Ovidi Montllor', acompañado por el president de Les Corts, Enric Morera y el alcalde de Alcoy, Antonio Francés jueves, 06 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La exposición 'Vinticinc vacances a Ovidi Montllor' ha contado con la presencia en su inauguración del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y con el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, a los que ha acompañado el alcalde de Alcoy, Toni Francés y el pintor Antonio Miró. En su parlamento, Puig explicó que en 1994 la Generalitat le otorgó su distinción, "pero fue tarde y el reconocimiento que le debe este país a Ovidi todavía no se ha hecho. Las máximas autoridades de la Generalitat estamos hoy aquí, entre otras cosas, por manifestar la necesidad de reconomiento de lo que ha significado Ovidi”. Por su parte, Morera ha recordado la figura de Ovidi y ante la petición de la comisaria de la exposición, Carme Jorques, que una mayor actividad cultural, la segunda máxima autoridad de la Comunitat ha incidido en que la infrafinanciación limita las posibilidades de apoyar al sector. El alcalde de Alcoy, Francés ha recordado la alcoyanía de la figura del cantautor y actor, muy ligado a su población de origen. Los tres han coincidido en señalar que la figura de Ovidi sigue inspirando a numerosos artistas y que escuchando sus canciones se puede entender la idiosincrasia especial de estas tierras. La muestra la componen veinticinco artistas, 12 mujeres, 12 hombres y un club, que ha realizado su obra pensando en Ovidi. En esta inauguración han actuado el saxofonista Moisés Olcina, el cantautor Jordi Gil y el poeta visual y rapsoda Josep Pérez i Tomás.