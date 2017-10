The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Puig se compromete a que 2018 "sea el año del CADA" El presidente de la Generalitat anuncia la inmimencia de las obras y reapertura del Centre d'Art tras la firma del protocolo de gestión junto al IVAM, Ayuntamiento y la Fundación Caja Mediterráneo martes, 31 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig se ha comprometido este martes en Alcoy a que “2018 sea el año del CADA”. Con esta previsión ha culminado el acto de firma del protocolo que recoge los acuerdos y compromisos entre las tres entidades responsables del Centre d’Art de Alcoy: Ayuntamiento de Alcoy, Fundación Caja Mediterráneo y el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). En su visita Puig se ha mostrado convencido de que Alcoy seguirá siendo "referencia cultural" con la reapertura de este centro que va acoger colecciones del IVAM. Según el protocolo firmado la gestión del CADA estará compartida entre Fundación Caja Mediterráneo, que se encargará de las obras y gestión de la planta baja, el IVAM, que en la primera planta del edificio presentará una exposición anual y temporales con una inversión de 400.000 euros presupuestados por parte de el Consell ya para el año que viene, y el Ayuntamiento de Alcoy, que gestionará y se encargará de las actividades de la última planta.

Tras la firma del protocolo el alcalde de Alcoy, Antoni Francés ha destacado que “comienza la cuenta atrás para reabrir Centre dArt y ser punto de referencia”. Ha explicado que el Ayuntamiento de Alcoy asume los gastos de puesta en funcionamiento y de la primera planta. Ha avanzado que la segunda planta estará equipada y dotada de nuevas tecnologías para que sea punto de difusión y de encuentro para la ciudadanía. La implicación del IVAM consistirá en la dotación de contenidos de la primera planta. En el proyecto del CADA colaborarán la Universidad Politécnica de València y la Escola d’Art

El conseller de Cultura y Educación, Vicent Marçà, antes de firmar el protocolo, ha aprovechado para presentar algunos proyectos previstos en la ciudad vinculados con las áreas de las que es responsable. Entre ellos Música a la llum, que desarrolla con La Nova, de celebración de su 175 aniversario.