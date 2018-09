The examples populate this alert with dummy content

EBRO 0-0 ALCOYANO Punto insuficiente El CD Alcoyano empató en Zaragoza ante el CD Ebro en un partido de necesidad para ambos equipos que acabó sin goles en La Almozara – Óscar Díaz falló un penalti en el minuto 88 domingo, 30 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Campo de dimensiones pequeñas, poco ambiente de fútbol, necesidad de ambos equipos…todos los factores eran favorables para que el encuentro entre el CD Ebro y el CD Alcoyano fuese abierto y un tanto aburrido para el espectador. El esperado guion se cumplió y en la primera parte apenas hubo ocasiones, y mucho menos fútbol. Primeros 45 minutos de poco juego en los que el Ebro logró tener más el dominio del partido y dos ocasiones bastante claras, que para suerte del Alcoyano no entraron en la portería defendida por Miguel Bañuz. Una de ellas una vaselina que se marchó fuera y otra una contra del equipo local que Raúl desaprovechó al no pasar el balón a los compañeros que se encontraban solos y podrían haber puesto en apuros a Bañuz. Quiso ser el autor del posible gol y la contra acabó en nada. Por el contrario, el equipo de Vicente Mir tuvo que hacer el primer cambio en la primera media hora de juego a causa de unas molestias de Vicente que obligaron a entrar al terreno a Antonio Navarro. Las pocas acciones a balón parado del Alcoyano tampoco crearon excesivo peligro. La única jugada del Deportivo que acabó dentro de la red, obra de Eldin, fue anulada por fuera de juego. Al descanso se llegó con 0-0 en el marcador y con la sensación de que cualquier cosa podía pasar en un partido más que abierto en el que las novedades llegaron cuando se supo que Omgba y Braulio estaban en el once titular blanquiazul por primera vez. El inicio de la segunda parte nada tuvo que ver con toda la primera mitad, ya que el arranque fue mucho más intenso y con más ocasiones, mostrando el Alcoyano su intención de llevarse los tres puntos, sin embargo, y entre las llegadas del conjunto blanquiazul, el Ebro sumó su tercera ocasión más clara que obligó la intervención magistral de Miguel Bañuz que acabó en el suelo tras el despeje del balón que llegó a córner gracias a un jugador blanquiazul. El técnico blanquiazul agotó los cambios con las incorporaciones de Óscar Díaz y Lino en lugar de Braulio y Eldin respectivamente, quedándose de nuevo Rubio en el banquillo, el único delantero del Alcoyano que ha marcado goles esta temporada. La ocasión más clara para los blanquiazules llegó en el minuto 84, en las botas de Óscar Díaz, que obligó a Salva a volar y a evitar el primer tanto de los visitantes. En el 87 el árbitro pitó penalti a favor del Alcoyano, tras una falta sobre Óscar Díaz, que chutó flojo y raso, poniéndoselo fácil a Salva para detenerlo. Del posible gol del Alcoyano, a una contra buenísima del Ebro que acabó en nada. El pitido final tras los cuatro minutos de añadido dio el 0-0 por válido repartiendo puntos y sin ser bueno el resultado para ninguno de los equipos. Once titular: Bañuz, Barreda, Hermosa, Ruso, Pajarero, Omgba, De Lerma, Vicente Pérez, Bryan Reyna, Eldin y Braulio. Banquillo: Ortega, Navarro, Óscar Díaz, A. Rubio, Lino, Rubio y Niko. La próxima jornada se jugará el domingo 7 de octubre a las 18 horas en El Collao ante el Teruel.