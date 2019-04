The examples populate this alert with dummy content

HÉRCULES 0-0 ALCOYANO Punto de oro El Alcoyano logra rascar un punto en el Rico Pérez tras un tramo final de acoso y derribo por parte del Hércules sábado, 06 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Un total de 7.256 espectadores han acudido al derbi alicantino entre el Hércules de Alicante CF y el CD Alcoyano, disputado en el estadio José Rico Pérez. Con las estadísticas a su favor, los de Barrera contaban las últimas cuatro visitas al equipo de la capital por victorias, y a esto se le añadía el plus de ilusión conseguido tras la victoria de la anterior jornada frente el Lleida en El Collao. Ocupando el segundo puesto en la tabla, el Hércules ha recibido al Alcoyano con el dominio y el mayor porcentaje de posesión a su favor, sobre todo, durante la primera parte. Los de Planagumà han dado el primer golpe en las botas de Carlos Martínez en el minuto 22 que se ha encontrado solo en el área pequeña. Con el 1-0 prácticamente cantado, Miguel Bañuz ha enviado el esférico a córner. Martínez también ha firmado otra de las ocasiones más claras del equipo local pero esta vez la defensa del Alcoyano ha tenido tiempo de recomponerse y que el primer tanto del Hércules no subiera al marcador. El Deportivo también ha tenido dos ocasiones claras, conseguidas mediante dos contras que ha sido la principal baza del conjunto de Alcoy, que se ha venido arriba en los últimos minutos de la primera parte tras la expulsión de Pablo Iñiguez por roja directa en el 38. Con el 0-0 en el luminoso se ha llegado al descanso. El Hércules ha conseguido que apenas se notase su inferioridad numérica en el segundo acto y ambos conjuntos han tenido varias ocasiones de peligro que se han alargado cuatro minutos más con el añadido. Ya en el descuento, Bañuz ha salvado de nuevo a su equipo. El público del Rico Pérez ha enloquecido en los últimos minutos con las llegadas de su equipo a las que se esperaba que el Alcoyano respondiese con alguna contra para igualar fuerzas. Con este panorama el empate debería darse por bueno por parte del conjunto de Alcoy tras el sufrimiento del tramo final del encuentro. El 0-0 supone reparto de puntos entre un equipo que lucha por ascender y el otro por salvar la categoría. Once titular: Bañuz, Barreda, Navarro, Primi, Hermosa, Anaba, Nieto, Lino, Braulio, Óscar Díaz y Antonio Pino. Banquillo: Pablo Morgado, Ortega (PS), Montava, Bryan, Vicente Pérez y Rubén Rubio. La próxima jornada se disputará el domingo 14 de abril a las 17.15 horas en El Collao, con el derbi entre el Alcoyano-Castellón.