CAMPAÑA Puntos violeta contra las agresiones sexistas en Mig Any La concejalía de Igualdad ha puesto en marcha una campaña que contará con varios puntos informativos ubicados en espacios como La Glorieta, el Parterre, la plaza Emilio Sala o el pasaje San Agustín viernes, 25 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los puntos violeta contra las agresiones sexistas vuelven a salir a la calle con motivo del Mig Any, impulsados por la concejalía de Igualdad. Estos puntos estarán ubicados de 13 a 18 horas en la Glorieta y por la noche de 11 a 3 de la mañana en el pasaje de San Agustín y de 12 a 4 en el Parterre y en la Plaza Emilio Sala. También en el Parterre habrá una carpa de Conselleria. Serán espacios seguros donde se informará y sensibilizará sobre estas agresiones sexistas, en especial en espacios de fiesta y ocio nocturno. Además sus responsables estarán en contacto con Policía Local y Policía Nacional en caso de que surja algún caso. La técnico de Igualdad Rut Tomás recuerda que es la segunda campaña después de la realizada en las pasadas fiestas de Moros y Cristianos. También en Mig Any la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas instalará otro estand informativo en el Pasaje San Agustín de 22 a 3 de la mañana, mientras que mediadores irán por los puntos de ocio repartiendo información.