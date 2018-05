The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Puño y letra contra el bullying y la homofobia Tragaluz entrevista a la periodista Anna Boluda con motivo de su primera novela, 'Res a amagar', con la que intenta dar visibilidad al acoso escolar y la homofobia y que llega a Cocentaina el próximo 25 de mayo - Antes, recibimos a la segunda firma del encuentro Gent de lletres, Carme Agulló, mañana, en Detroit Llibres jueves, 17 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Esta semana Tragaluz muestra que, en las personas (en algunas), se puede confiar. Son de fiar aquellas que se manifiestan por sus derechos -pasiva o activamente-, las que marcan sus límites y las que pelean por lo que quieren viviendo y dejando vivir. La literatura es una de las mejores herramientas para convertir la que puede comenzar siendo una lucha ficticia en realidad. Hoy, doble ración de letras: por un lado, la profesora Carme Agulló, que mañana presenta 20 mestres del segle XX al País Valencià, a las 19 horas, en Detroit Llibres, dentro de la quinta cita Gent de lletres, a cargo de la Coordinadora Alcoià i Comtat pel Valencià. Después de su presentación, y no por ello menos importante, la escritora alcoyana Anna Boluda, especialista en documentales internacionales sobre la homofobia y los derechos LGTBI y otros asuntos sociales, como el bullying. Su primera novela, premio de narrativa juvenil Ciutat de Torrent 2017, llegará la próxima semana, el viernes 25 de mayo, hasta la Biblioteca de Cocentaina, a las 19.30 horas. Hay tiempo para todo...incluso para confiar en esas personas que lo valen.