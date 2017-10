The examples populate this alert with dummy content

DEPORTE URBANO Pura magia Cerca de 170 jóvenes han participado en la primera Jornada de deportes urbanos 'Active Extrem', en la cual se han organizado competiciones de skate, scooter, street workout, bmx, así como una batalla de MC's (raperos). lunes, 30 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Cerca de 170 jóvenes han participado en la primera Jornada de deportes urbanos 'Active Extrem', en la cual se han organizado competiciones de skate, scooter, street workout, bmx, así como una batalla de MC's (raperos). El sábado tuvieron lugar en la pista roja ubicada junto al colegio Santa Ana y al circuito riverfit, bajo del puente de Cervantes. La jornada que unió el deporte y el ocio se llevó adelante de 10 a 19 h, siendo las finales por la tarde, cuando se contabilizaron más de 600 espectadores. El concejal de Deportes, Alberto Belda, ha destacado por un lado «el número de participantes, cerca de 170, pero especialmente la asistencia, que es lo que más nos interesaba, durante todo el día estuvo bajando gente al río y vio una infraestructura que muchas veces es olvidada y que sirvió porque la gente joven de nuestra ciudad volviera a tener una alternativa de ocio, divertida, relacionada con el mundo del deporte. Esta actividad ha conjugado la idea de lo que estamos haciendo últimamente de unir el ocio con el deporte, como hicimos en la Color Road, haciendo que los jóvenes de nuestra ciudad tengan alternativas para hacer un sábado. Además, sirve de escaparate porque estos deportes urbanos, muchos de ellos de reciente aparición puedan ganar adeptos y los jóvenes se puedan 'apuntar' y descubrir que ya hay colectivos que practican en nuestra ciudad unos deportes cada vez con una mayor aceptación». Y añade. «Ya estamos trabajando en una segunda edición, estamos satisfechos porque hemos sido capaces de atraer a gente de fuera y situar a Alcoy en el mapa de deportes urbanos, haciendo uno de los acontecimientos de este tipo más relevantes de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana», concluye, Belda. En cuanto al número de participantes y ganadores: Modalidad Street Workout un total de 47 participantes. Estos han llegado desde Alicante, Murcia, Sant Vicent del Raspeig, Elda, Sant Joan d'Alacant, el Campello, Gandia, Ontinyent, Torrevieja, Rotglá y Corberá y Alcoi Las clasificaciones han sido: Freestyle: 1º Wander Marte de Alicante, 2n Brayan Castañeda de Alicante y 3er Mariano Saban del Campello. Fuerza: 1º Héctor Hernández de Alicante y 2n Carlos García Picón (Murcia) y 3º Antonio Merlos de La Ñora (Murcia) Tensión: 1r Aitor Puche de Elda y 2n Luca Suppo de Sant Vicent del Raspeig Resistencia: 1º Jesús Calatayud de San Juan y 2n Antonio Fernández de Alcoi. La modalidad de Skate tuvo un total de 50 participantes. Han llegado de Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia, Elche, Benidorm, Ontinyent, Sueca, Xàtiva, San Pedro del Pinatar, Cocentaina, Agres, Albaida, Albatera y Alcoi. Clasificaciones: Categoría amateur: 1r Tatin Vale (Xàtiva), 2n Alejandro Benito (Alcoi), 3r Edgar Girón (Valencia), 4t Claudio Zoller (Benidorm) y 5è David Navarro (Murcia). Categoría Pro: 1rLucas Amador (Valencia), 2n Christian Estrada (Madrid), 3r Rubén Cebrián (Barcelona), 4t Miki Huercano (San Pedro) y 5è David Gallego (Murcia). En cuanto a la modalidad de Scooter hubo un total de 33 participantes. Venidos de Alicante, Murcia, Elche, Yecla, Dénia, Ibi, Cocentaina, Pedreguer y Alcoi. Las clasificaciones fueron las siguientes: En categoría amateur: 1r Iker Rodríguez (Ibi), 2n Eloy Puche (Ibi) y 3r Dani Rodríguez (Alcoi). En Pro: 1r David Hidalgo (Alicante), 2n July Klyco (Dénia) y 3r Abel Borell (Alcant).