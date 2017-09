The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Pura pasión en el banquillo Galiana no deja indiferente a nadie, su carácter marca la diferencia miércoles, 20 de septiembre de 2017 José Emilio Riquelme Galiana, nació en Murcia hace medio siglo. Toda su vida está vinculada al fútbol. Como jugador fue delantero y eso hace que ahora vea más la portería contraria que la suya propia. Jugó en el Lorca donde consiguió un ascenso a Segunda B. Además vistió con la camiseta del Elche, Getafe, Orihuela o Ciudad de Murcia entre otros equipos. Como entrenador su último equipo fue el Lorca Deportiva. Antes probó en el fútbol uruguayo en el Institución Atlética Sud América de la Primera División de Uruguaya. Su experiencia en la Comunitat Valenciana pasa por sus dos etapas en el Eldense donde cuajó una gran campaña, estando a puntos de jugar el play off de ascenso. Con el Novelda entró en puestos de descenso y terminó jugando play off de ascenso, aunque no ascendió. También pasó por el Torrevieja y en su comunidad entrenó al desaparecido Lorca Atlético. Entrenador con mucho carácter ofensivo y motivador. Llega al Alcoyano con mucha ilusión sabiendo donde viene y la responsabilidad de sentarse en uno de los banquillos más exigentes de Segunda División B. Con Galiana el espectáculo dentro y fuera del campo está asegurado.