EL CAFE DEL ALCOYANO Pura raza en la defensa El jugador del Alcoyano, Carlos Barreda es nuestro invitado en “el café del Alcoyano” jueves, 07 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/02/2019) A puntos de cumplir sus 100 partidos con jugador del Alcoyano, Carlos Barreda es uno de los defensores que más garantías muestra en cada partido. El jugador oscense, natural de Binéfar, ha sido nuestro invitado en “ el café del Alcoyano “ que como cada jueves realizamos desde Premium Sport Café. Con él hemos hablado de todo un poco, su próxima boda con Andrea, una chica alcoyana, hemos contado varias anécdotas y también ha tenido un par de sorpresas con amigos suyos. No te pierdas el buen rato de radio que nos ha dado Carlos Barreda en Ser Deportivos Alcoy. Con la colaboración de Héctor Rúa.