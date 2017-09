The examples populate this alert with dummy content

EL RACÓ DEL CRIM Quan la pava descarregava sobre Alcoi Derio Vañó relata a Mario Candela com va viure, amb només sis anys, els bombardeigs d'Alcoi, dels quals es compleixen 79 anys jueves, 28 de septiembre de 2017 Plovien bombes a Alcoi el 20 de setembre del 1938. L'aviació italiana descarregava el seu arsenal sobre el poble industrial on vivia, com centenars de nens, Derio Vañó, que aleshores tenia sis anys. "Arribaven de nit, amb un soroll que semblava un terratrèmol. Aleshores sonava la sirena i recorde que deien 'que ve la pava'. Passavem molta por quan anaven cap al refugi", relata Vañó a Mario Candela, que recupera una part de la memòria d'uns fets dels quals ara es compleixen 79 anys.