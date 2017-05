The examples populate this alert with dummy content

JAZZ CLUB EL MUSSOL Quartet d'altura El guitarrista belga Philip Verneert i el grup de l'alacantí Enrique Simon desembarquen al Casablanca (dijous, 20.30 hores) jueves, 25 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (24/05/2017) Aquest dijous arriba a la cafeteria Casablanca (20.30 hores) una nova proposta del Jazz Club El Mussol. Es tracta del belga Philip Verneert a la guitarra i d'Enrique Simon, acompanyats per Pedro Vázquez i René Dossin. Aquest recital centra una part important de l'espai quinzenal del club a RÀDIO ALCOI. El nou cicle de Jazz amb la Manco i els deu anys de la Ciutat Big Band són altres dels continguts del programa.