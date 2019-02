The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Quatre agents de la Policia Local de Cocentaina es jubilen Entre ells, Óscar Gómez, que ha exercit durant 38 anys de policia local, els últims 25 com a inspector en cap lunes, 04 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/02/2019) Quatre agents veterans de Cocentaina s’han jubilat de la Policia Local. Es tracta dels agents Vicedo, Ramírez, Mora i l’inspector en cap de la Policía Local, Óscar Gómez. Gómez ha exercit de policia local 38 anys, dels quals els últims 25 com a inspector en cap. Tant l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, com el regidor de seguretat, Marcos Castelló, han volgut agrair a tots quatre la seua tasca durant tants anys. Cocentaina a obert el termini d’inscripcions per a l’oposició de dues places de Policia Local. Les proves seran coordinades per l’Institut Valencià de la Seguretat Pública i Emergències de forma conjunta per a tots els ajuntaments interessats en traure places.