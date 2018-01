The examples populate this alert with dummy content

TERTULIA INFANTIL "Que cambie el monotema del reggaeton" Los pequeños grandes analistas de Radio Alcoy analizan los hechos más puntuales y muestran su mirada crítica martes, 02 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tertulia de niños (02/01/2018) La Tertulia infantil de Radio Alcoy ha abordado asuntos del año 2017 de la mano de Álvaro Jordá, Carmen Linares, Lluis Estrada, Sara Mollá, Elsa García y Paco Pascual. Los pequeños, pero grandes analistas, han dado su punto de vista sobre hechos como la independencia de Cataluña que -con su gran cobertura mediática- ha tapado otros asuntos relevantes como los avances en la investigación. Carles Puigdemon es para los tertulianos infantiles uno de los personales del año, que ha dado para muchos chistes. Protagonismo compartido con Donald Trump y Luis Fonsi. Aunque han reconocido el éxito de su Despacito, como la canción más sonada, se han mostrado críticos con el contenido de sus letras y del reggaeton, en general, por sus contenidos sexistas. "Que cambie el monotema del reggaeton", han pedido. A la hora de la lectura lo tienen claro y nos han realizado sus recomendaciones personales. Incluso alguno de ellos ha avanzado una exclusiva; la ininente publicación de la segunda parte de El Tresor de Benimassot, en el que Paco, uno de los tertulianos aparecerá como personaje. Confiesan haber utilizado y seguir las redes sociales, aunque reconocen el riesgo que implica su mal uso. Un mundo en paz y sin enfermedades es el propósito en que todos coinciden para este 2018.