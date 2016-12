The examples populate this alert with dummy content

CAMPANYA COMERCIAL Què creus que representa el comerç en el Nadal? Els comerços tradicionals d'ACECA volen estar més prop de tots nosaltres i personalment volen desitjar que les il·lusions siguen realitat martes, 16 de diciembre de 2014 ACECA, la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy, dessitja bones festes. Els comerços tradicionals volen estar més prop de tots nosaltres i personalment volen desitjar que les il·lusions siguen realitat.