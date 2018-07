The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA Què és la matèria obscura? El professor José Cantó analitza alguns dels conceptes més complexes de l'àmbit científic jueves, 05 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO De ciència certa (03/07/2018) El programa De Ciència Certa del mes de juliol aborda els misteris que acompanyen els conceptes de matèria i energia obscura. “Es tracta d'assumptes més profunds i de complexa comprensió de l'àmbit científic”, reconeix José Cantó, doctor en Física al programa. Es denomina matèria fosca a un tipus de matèria que correspon al 80% de la matèria-energia de l'univers i al programa José Cantó tracta d'aportar una mica de llum al concepte. Al final del programa realitza una nova pregunta per regalar un rellotge solar, cortesia de Darío Mira. És la següent: Com refresca l'aigua una botija?