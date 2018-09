The examples populate this alert with dummy content

VILLARREAL B - ALCOYANO Que la estadística no falle El Alcoyano ganó en las últimas tres últimas visitas - El partido será el sábado a las 19.00 horas, lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy 1485 de Om, App Ser o esta misma web viernes, 14 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (14/09/2018) El Alcoyano afronta la cuarta jornada de liga ante otro filial, será el segundo de los siete que hay este año en el grupo. El Deportivo juga en un campo que no se le da nada mal y es que en las últimas tres temporadas el Alcoyano ha conseguido los tres puntos, y es que de las 10 veces que el Alcoyano ha jugado en la Ciudad deportiva, 6 ha ganado , dos empates y dos derrotas. Vicente Mir podrá disponer de prácticamente toda la plantilla a excepción de Braulio, Córcoles y Anaba que estará al menos dos meses de baja. El resto de la plantilla disponible, por que tendrá que hacer convocatoria y dejarse en Alcoy a dos jugadores. Eldín estará en la convocatoria y comenzará a darle minutos, como también a Omgba que no está para ser titular , pero sí para jugar. Por lo que la alineación no variará mucho con respecto las últimas jornadas. Brayan Reyna puede ser la novedad en la banda, aunque Nieto , Alberto y Vicente están en un buen momento, mientras que Pajarero seguirá acompañando a De Lerma en el centro del campo. En punta de ataque está la duda, Óscar Díaz y Rubio están muy bien, Lino y Nico aprietan y el entrenador decidirá por quien o quienes apuesta. El árbitro del partido será el colegiado catalán Catalá Ferrán. El choque será el sábado a las 19.00 horas, lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy 1485 de Om, App Ser o esta misma web. Convocatoria Los 18 jugadores que viajarán mañana a Villarreral son: Bañuz, Ortega, Barreda, Hermosa, Navarro, Primi, Ruso, Pajarero, Omgba, De Lerma, Nieto, Alberto, Bryan, Vicente, Eldin, Lino, Rubio y Oscar. Nebil y Niko se quedan fuera de la convocatoria por decisión técnica.