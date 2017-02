The examples populate this alert with dummy content

REIVINDICACIÓN ¿Qué fue del 1% cultural? Guanyar Alcoi reclama al Gobierno que exija el pago de 1,7 millones correspondientes a la obra de la Autovía Central lunes, 20 de febrero de 2017 Guanyar Alcoi vuelve a la carga para conseguir que la ciudad reciba el 1% cultural correspondiente a la construcción de la Autovía Central. La confluencia lleva a la próxima comisión informativa una petición para que el Ayuntamiento reclame al Gobierno central el pago de ese porcentaje, que según sus cálculos asciende a 1,7 millones de euros. Esta misma reivindicación ya la expuso Guanyar en noviembre de 2015. Entonces el Gobierno aceptó la petición. “La gestión del Gobierno ha sido poco seria. Debería ponerse a trabajar en este tema, porque parece que o no tiene interés alguno en reclamar esta cantidad o no tiene tiempo. En cualquier caso, la dejadez que padecemos los ciudadanos no es de recibo”, manifiesta la concejal Naiara Davó. La edil insiste en que la Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos públicos sufragados con fondos del Estado una partida de, al menos, el 1% para trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio cultural o al fomento de la actividad artística. “Insistiremos en la petición, y más teniendo en cuenta que el Ayuntamiento está buscando financiación para llevar a cabo grandes obras, como las de la isla de Rodes, la antigua Maquinaria Ceres o la revitalización del cauce del río”.