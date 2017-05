The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS “¿Qué ha fallado en ese puente?” El diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto exige a Fomento explicaciones por los desperfectos de la infraestructuras – La confluencia enmienda los Presupuestos Generales del Estado para invertir 5,3 millones en el tren viernes, 12 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/05/2017) El diputado de Unidos Podemos por Esquerra Unida en el Congreso Ricardo Sixto, se ha formulado en su visita a Alcoy las preguntas que todo alcoyano se viene haciendo desde hace casi un año: las causas por las que un puente construido hace exactamente 30 años sufre unos problemas en los tirantes que lo sustentan que han obligado a inutilizarlo a la espera de reparación. La situación del puente de Fernando Reig, ha reconocido este viernes el parlamentario, “no es normal”. “Un puente no puede necesitar a los 30 años una reparación tan importante. ¿Qué ha fallado, el proyecto técnico, la ejecución, el mantenimiento?”, se ha preguntado Sixto, que requerirá información y explicaciones a Fomento. “Esta situación no puede volver a repertirse”, ha añadido. Mientras Sixto comparecía en el Ayuntamiento de Alcoy, en el puente empezaban a hacerse visible las obras. Los técnicos han comenzado a trabajar en la sustitución de los tirantes. Para poder retirar los elementos dañados por la corrosión, el proyecto de reparación contempla la instalación de diez torres para sustentar el tablero. Inversión en el tren Ricardo Sixto ha explicado en su comparecencia la enmienda que su grupo ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado para invertir 5,3 millones en la modernización de la línea férrea Alcoy-Xàtiva. El diputado insiste en que es necesario invertir en esta infraestructura para aumentar su uso. Sixto ha reclamado al resto de diputados valencianos que “voten a favor de esta enmienda y de la del resto de grupos que también piden inversión para el tren”. Aunque, como ha dicho, la esperanza es lo último que se pierde, duda de que el Partido Popular cambie de actitud respecto de los últimos ejercicios. “El PP nunca ha votado a favor de las inversiones en infraestructuras para la Comunidad Valenciana”, señala.