LA TERTULIA "Que hagan que la ciudad siga siendo un referente" Los concejales que dejan la política municipal se despiden y desean suerte en la gestión a sus sucesores miércoles, 12 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La tertulia (12/06/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (12/06/2019) La Corporación Municipal surgida de las elecciones de 2015 ha celebrado este miércoles, 12 de junio, el pleno de despedida de la Legislatura. Algunos de los concejales, que dejan la política municipal, han estado en La Tertulia de Radio Alcoy. Han dicho adiós a esta etapa y han deseado suerte a sus sucesores. Aleixandre Sanfrancisco, de Guanyar, Begoña Domènech de Compromís, Manolo Gomicia del PSOE, Maribel Sánchez de Ciudadanos y Rafael Miró del Partido Popular son algunos de los que no repiten y han dado paso a los ediles que integrarán la próxima corporación a partir del sábado 15 de junio tras la sesión de investidura. "Las cosas desde fuera se ven diferente, sin los impedimentos legales,... que tengan pacienca y hagan la mejor gestión....que hagan que la ciudad siga siendo un referente", han sido algunas de las peticiones a sus sucesores.