CULTURA ¿Qué llena el Calderón? La programación local, los rostros televisivos y la música son la oferta preferida del espectador medio del Teatro Calderón, que hace un balance de su gestión desde 2012 miércoles, 12 de abril de 2017 Botifarra a banda, con la Unió Musical d'Alcoi, Neus Ferri, Obrint Pas y Al Tall amb La Degollà. Estos son los espectáculos que agotaron las entradas del Teatro Calderón, o casi, en la temporada 2012-2013. Desde entonces hasta ahora, la dinámica se repite: el tipo de formato que logra el sold out en el Calderón son los espectáculos musicales, curiosamente, algunos dentro de la programación municipal, a pesar de que esta no se caracteriza por este tipo de propuestas, según el espacio. El caso más cercano fue, en la temporada 2015-2016, el concierto de Raimon a casa, que promovió el Ayuntamiento. Con todo, son, asegura el teatro, las bandas de música o asociaciones como Amigos de la Música las que llevan el lleno al Calderón, como el caso de Madama Butterfly y La Traviata, en la temporada 2013-2014, y la deliciosa actuación de Luar Na Lubre con La Degollà un año más tarde. Xavi Castillo, Conversaciones con mamá, El estanque dorado y Eva y Adán son obras que también se colocan en primera línea en el balance que el Calderón hace del éxito de su programación desde 2012. La excepcionalidad la marca la actuación del grupo Manel, el pasado 20 de enero, por la rapidez en la venta anticipada de las entradas, nunca antes experimentada en el Calderón a pesar de haber recibido a otros grupos relevantes del panorama musical actual, como M-Clan, Kiko Veneno, Pi de la Serra y Jorge Drexler.