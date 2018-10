The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO ¿Qué pasa con las alegaciones al PGOU? Compromís reprocha al Gobierno del PSOE que lleve 22 meses sin resolver los propuestas formuladas por grupos políticos y colectivos sociales martes, 02 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El grupo municipal de Compromís ha denunciado la “desidia y menosprecio” del Gobierno de Alcoy, del PSOE, por la falta de respuesta a las enmiendas y alegaciones presentadas por los nacionalistas al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El portavoz de Compromís, Màrius Ivorra, está dispuesto incluso a recurrir a la justicia para obtener respuesta. Ivorra ha apuntado que han pasado 22 meses desde que su grupo presentó alegaciones al Plan General Estructural, la primera parte del nuevo PGOU. “Pese a preguntar en comisiones informativas y preguntar personalmente a los responsables, aún no hay respuesta alguna: ni documento ni información de las alegaciones”, ha manifestado el regidor. A su juicio, el alcalde, Antonio Francés, y el concejal de Territorio, Manuel Gomicia, han mostrado “desidia y menosprecio” por su falta de respuesta. A Ivorra le consta que el equipo redactor del plan “ha empezado a trabajar la segunda parte del planteamiento urbano”, más detallado. “Pero como ya es costumbre con los socialistas, trabajan de espaldas y obviando las diferentes opiniones de los alcoyanos y, lo que es más grave, incumpliendo la ley al no responder”. Compromís ha anunciado que presentará un escrito al Gobierno “exigiendo respuestas a nuestras alegaciones y enmiendas”, aparte de solicitar información de la situación de la segunda parte del plan. “Si las respuestas no son adecuadas o faltan a la veracidad, Compromís se planteará realizar actuaciones legales si lo cree necesario”, ha advertido Ivorra, para quien “el documento más importante para el futuro de la ciudad no puede resolverse de forma oscura”.